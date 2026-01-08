La bataille du no man's land de Shinjuku : mort et vie

Engloutir les ténèbres pour mieux les combattre ! Le combat contre Sukuna se poursuit, malgré les assauts successifs des exorcistes ! Yuta, Maki, Atsuya... aucun ne parvient à venir à bout du roi des fléaux. Mais leurs efforts n'ont pas été totalement vains ! Grâce à eux, ses techniques commencent à faiblir... Pour venger Suguru Geto, c'est maintenant Miguel et Larue qui se mesurent à Sukuna ! Seulement, ils ne disposent que d'un court laps de temps avant que leur adversaire puisse réutiliser son sort d'Inversion et gagner la partie... Monstres assoiffés de sang, combats épiques et magie surpuissante : découvrez la nouvelle bombe dark fantasy ! Au coeur d'une lutte millénaire entre exorcistes et démons, comment garder son humanité alors même que le mal se tapit au plus profond de soi ?