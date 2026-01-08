Le Plan Comptable Général au format dépliant à jour de la réforme PCG 2025 Le Plan Comptable Général Nathan 2026-2027 est garanti 100 % conforme au dernier règlement ANC n° 2022-06 et au recueil des normes au 1er janvier 2025. - Format dépliant , en accordéon, maniable et facile à consulter - Plastifié , plus résistant aux déchirures, aux plis et aux taches, il reste en parfait état même avec une utilisation quotidienne - Liste intégrale des comptes classés par couleur pour un meilleur repérage : - Les comptes de bilan : les classes 1 à 5 - Les comptes de gestion : les classes 6 et 7 - Les comptes spéciaux : la classe 8 - Distinction claire des deux systèmes : système abrégé et système de base Le Plan Comptable Général est rédigé par Jean-Luc Siegwart, professeur agrégé d'économie et gestion. Autorisé à tous les examens et concours