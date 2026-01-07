Inscription
#Roman francophone

Mad majesty

Delinda Dane

ActuaLitté
Plongez dans la trilogie Majesty avec Mad Majesty (Tome 1), Fallen Majesty (Tome 2) et Dark Majesty (tome 3), des romances à découvrir indépendamment, dans l'ordre que vous voulez ! Mad Majesty a remporté le prix de la meilleure New Romance® 2025 et le prix Nextory de la meilleure romance audio 2025. Depuis son retour de l'armée, le prince Damian enchaîne les scandales en tout genre. Qu'importe la volonté de sa famille, impossible de le faire rentrer dans le rang. Il fait régulièrement la une des tabloïds, jetant le discrédit sur la couronne. Alors quand le roi décède et que le prince héritier est appelé à monter sur le trône, c'est toute la monarchie qui est ébranlée. La seule manière de sauver les apparences ? Un mariage, avec celle que sa mère lui a choisie : Ophélia St John, une future épouse obéissante et malléable. En somme, parfaite pour le rôle. Mais Damian n'entend pas se plier de bon gré à ce jeu de dupes. Si l'institution lui impose des fiançailles, il compte bien choisir qui il épousera. Et cela sera Esmée St John, la petite soeur de celle qui a été élevée pour régner. Synesthète, sarcastique, mais profondément humaine et empathique, Esmée parviendra-t-elle à ravir les coeurs du royaume ou précipitera-t-elle sa chute ?

Par Delinda Dane
Chez Hugo et Compagnie

|

Auteur

Delinda Dane

Editeur

Hugo et Compagnie

Genre

Romance sexy

Mad majesty

Delinda Dane

Paru le 07/01/2026

608 pages

Hugo et Compagnie

8,90 €

ActuaLitté
9782755681239
