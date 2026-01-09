Inscription
#Roman francophone

L'appel de la forêt

Jack London, Philippe Mortimer

ActuaLitté
Buck, le héros canin de L'Appel de la forêt, appartient au juge Miller et vit des jours paisibles en Californie. Cet animal puissant est enlevé, vendu à un trafiquant de chiens de traîneau, envoyé au Klondike et fait dès lors l'apprentissage de la brutalité humaine. Il devient chef d'attelage, subit de la maltraitance, manque de mourir. Il est recueilli in extremis par un maître attentionné. Mais l'appel du monde sauvage est plus fort... Empruntant la forme d'un roman d'aventures, Jack London (1876-1916) compose un hymne primitiviste au retour à la nature et à la nature elle-même, belle, prolifique et vivace - mais qu'il sait d'expérience être également rugueuse et cruelle. On trouve, tout au long de L'Appel de la forêt, un autre thème cher à London et récurrent dans son oeuvre : la vaillance énergique de ceux des pauvres qui ont gardé un coeur pur, à l'instar de l'ultime maître de Buck, John Thornton. Un grand roman animaliste et écologiste avant la lettre.

Par Jack London, Philippe Mortimer
Chez Libertalia

|

Auteur

Jack London, Philippe Mortimer

Editeur

Libertalia

Genre

Littérature anglo-saxonne

Retrouver tous les articles sur L'appel de la forêt par Jack London, Philippe Mortimer

Commenter ce livre

 

L'appel de la forêt

Jack London trad. Philippe Mortimer

Paru le 09/01/2026

321 pages

Libertalia

10,00 €

ActuaLitté
9782377294121
© Notice établie par ORB
