"Dans quoi s'enracine l'amour ? " Telle est la question que se pose Roxanne Bouchard dans le préambule de ce texte, et la réponse qu'elle nous propose est jubilatoire. A vingt ans, on rêvait de liberté. Alors pourquoi s'est-on attaché ? Pourquoi a-t-on a voulu être la moitié d'un autre, puis choisi de fonder une famille ? Et pourquoi reste-t-on, alors que les différends se sont accumulés au fil des années, que les enfants nous épuisent et que le quotidien nous lasse ? Pourquoi s'entêter à aimer encore quand il serait si facile de partir ? J't'aime encore est un récit, sensible, intelligent et drôle, qui explore le besoin d'enracinement et la ­présence dérangeante du doute.