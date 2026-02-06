Inscription
#Roman francophone

J't'aime encore

Roxanne Bouchard

ActuaLitté
"Dans quoi s'enracine l'amour ? " Telle est la question que se pose Roxanne Bouchard dans le préambule de ce texte, et la réponse qu'elle nous propose est jubilatoire. A vingt ans, on rêvait de liberté. Alors pourquoi s'est-on attaché ? Pourquoi a-t-on a voulu être la moitié d'un autre, puis choisi de fonder une famille ? Et pourquoi reste-t-on, alors que les différends se sont accumulés au fil des années, que les enfants nous épuisent et que le quotidien nous lasse ? Pourquoi s'entêter à aimer encore quand il serait si facile de partir ? J't'aime encore est un récit, sensible, intelligent et drôle, qui explore le besoin d'enracinement et la ­présence dérangeante du doute.

Par Roxanne Bouchard
Chez Editions de l’Aube

|

Auteur

Roxanne Bouchard

Editeur

Editions de l’Aube

Genre

Littérature francophone

Retrouver tous les articles sur J't'aime encore par Roxanne Bouchard

J't'aime encore

Roxanne Bouchard

Paru le 06/02/2026

128 pages

Editions de l’Aube

12,00 €

ActuaLitté
9782815964128
