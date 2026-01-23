Les abandonnés de l’île Saint-Paul

Sur cette île où il n'y a rien, il y a un cimetière. "Ils étaient sept, six hommes et une femme enceinte, six Bretons et un Malgache. En 1930, employés de La Langouste française, ils ont accepté de rester après la saison de pêche pour entretenir les installations de la conserverie sur l'île Saint-Paul, minuscule îlot volcanique au coeur de l'océan Indien. Une sinécure, leur a-t-on assuré? : beaucoup moins de travail pour le même salaire. Presque des vacances ? ! La relève était attendue au bout de trois mois ? : cela en prendra six de plus avant de voir arriver un bateau. Et sur l'île Saint-Paul, il ne reste alors que trois survivants... " Michèle Pedinielli Valentine Imhof est professeure de lettres à Saint-Pierre-et-Miquelon, où elle vit depuis 2000.