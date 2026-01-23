Inscription
#Polar

Les abandonnés de l’île Saint-Paul

Valentine Imhof

ActuaLitté
Sur cette île où il n'y a rien, il y a un cimetière. "Ils étaient sept, six hommes et une femme enceinte, six Bretons et un Malgache. En 1930, employés de La Langouste française, ils ont accepté de rester après la saison de pêche pour entretenir les installations de la conserverie sur l'île Saint-Paul, minuscule îlot volcanique au coeur de l'océan Indien. Une sinécure, leur a-t-on assuré? : beaucoup moins de travail pour le même salaire. Presque des vacances ? ! La relève était attendue au bout de trois mois ? : cela en prendra six de plus avant de voir arriver un bateau. Et sur l'île Saint-Paul, il ne reste alors que trois survivants... " Michèle Pedinielli Valentine Imhof est professeure de lettres à Saint-Pierre-et-Miquelon, où elle vit depuis 2000.

Par Valentine Imhof
Chez Editions de l’Aube

|

Auteur

Valentine Imhof

Editeur

Editions de l’Aube

Genre

Romans policiers

Retrouver tous les articles sur Les abandonnés de l'île Saint-Paul par Valentine Imhof

Commenter ce livre

 

Les abandonnés de l’île Saint-Paul

Valentine Imhof

Paru le 23/01/2026

140 pages

Editions de l’Aube

11,90 €

ActuaLitté
9782815971188
© Notice établie par ORB
