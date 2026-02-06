Inscription
#Polar

La musique adoucit les morts

Hugo Paviot

ActuaLitté
Ambroise Lecendre, dit Mélo, commissaire de police à Clermont-Ferrand et violoncelliste amateur, doit élucider les meurtres de trois hommes, retrouvés dans une ancienne gravière industrielle transformée en réserve naturelle. La police hésite entre la piste du tueur isolé et celle d'activistes écologistes, quand un nouveau cadavre est découvert - celui d'une femme cette fois -, sans lien apparent avec les précédents. S'agit-il d'une ou de plusieurs affaires ? Les soupçons se portent notamment sur un mouvement nommé Effondrement Revirement, pour lequel Mélo ne peut s'empêcher d'éprouver une certaine sympathie. Mais la clé est-elle si simple ? Alors que le monde voit partout la résurgence de populismes inquiétants, le commissaire sonde aussi son propre passé... Chacun n'a-t-il pas sa part de responsabilité dans les dérives et les crimes d'une société ? L'histoire intime se mêle à la grande et une petite musique se fait entendre : à l'origine de la violence, nos paradis perdus...

Par Hugo Paviot
Chez Editions de l’Aube

|

Auteur

Hugo Paviot

Editeur

Editions de l’Aube

Genre

Romans policiers

Retrouver tous les articles sur La musique adoucit les morts par Hugo Paviot

Commenter ce livre

 

La musique adoucit les morts

Hugo Paviot

Paru le 06/02/2026

260 pages

Editions de l’Aube

18,90 €

ActuaLitté
9782815969772
