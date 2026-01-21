La Belle et la Bête et autres contes

Dans ce célèbre récit, Belle, une jeune fille généreuse et courageuse, accepte de vivre au château de la Bête, une étrange créature, pour sauver son père. Peu à peu, elle découvre que l'apparence ne fait pas tout et que la vraie beauté vient du coeur... Ce conte intemporel, accompagné dans cette édition d'autres récits de Mme Leprince de Beaumont, invite à réfléchir sur des thèmes essentiels tels que les préjugés, le respect d'autrui ou encore la force des choix personnels, pour mieux comprendre le monde et se connaître soi-même. Retrouvez dans cette édition : Des clés pour découvrir le contexte de l'oeuvre : une présentation de l'oeuvre et de l'auteur, des repères historiques et culturels. Des outils et des activités pour bien comprendre l'oeuvre : des notes de bas de page, des quiz de lecture, des exercices variés et des bilans structurés. Un dossier complet pour s'approprier l'oeuvre : des thèmes et prolongements littéraires et artistiques, deux groupements de textes et d'images en lien avec l'oeuvre. Un dossier pédagogique en ligne à destination des enseignants.