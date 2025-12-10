Kubernetes et Linux

Ces deux livres offrent au lecteur un maximum d'informations sur l'adminisitration d'un système Linux pour maîtriser la plateforme de déploiement d'applications conteneurisées, Kubernetes. 1501 pages par nos experts. Des éléments complémentaires sont en téléchargement sur le site www. editions-eni. fr. Un livre de la collection Ressources Informatiques LINUX - Maîtrisez l'administration du système (7e édition) Ce livre sur l'administration du système Linux s'adresse à tout informaticien appelé à gérer ce système d'exploitation et désireux d'apprendre ou de consolider des bases acquises sur le terrain. Quelle que soit la distribution Linux utilisée, pour serveur ou poste de travail, les méthodes et commandes d'administration de Linux sont présentées et détaillées. Cette nouvelle édition du livre tient compte des dernières évolutions de Linux... Un livre de la collection Expert IT Kubernetes - Gérez la plateforme de déploiement de vos applications conteneurisées (3e édition) Ce livre s'adresse aux administrateurs système qui souhaitent maîtriser le déploiement de Kubernetes et comprendre en quoi il répond aux nouveaux enjeux informatiques liés à l'arrivée des conteneurs. Le lecteur découvre ainsi les différentes fonctionnalités de Kubernetes qui lui permettront de gérer des conteneurs et leur cycle de vie et de mettre en place toutes les briques indispensables à un cluster de production...