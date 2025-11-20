Inscription
#Imaginaire

Impitoyables Serments

Laurent Bury, Rebecca Ross

"J'aimerais voir tes mots s'enflammer au contact des miens". Séparés par la guerre, réunis par l'amour. Deux semaines se sont écoulées depuis qu'Iris Winnow est rentrée du front, le coeur brisé. Mais la guerre est loin d'être terminée. Roman a disparu et la ville d'Oath vit toujours dans l'ignorance. Lorsqu'Iris a l'occasion de se rapprocher des combats, elle n'hésite pas une seconde malgré le danger. Depuis qu'il s'est réveillé dans le royaume d'en bas, Roman a perdu la mémoire. Espérant la retrouver, il se remet à écrire, mais pour le camp de Dacre. Quand une étrange lettre arrive sous la porte de sa garde-robe, il est intrigué. Commence alors une correspondance avec cette mystérieuse inconnue, qui lui semble étrangement familière... Alors que le dieu d'en bas gagne du terrain, Roman et Iris se rapprochent inévitablement... Et sont prêts à risquer leur amour et leur avenir pour changer le cours de la guerre.

Par Laurent Bury, Rebecca Ross
Chez PAL

|

Auteur

Laurent Bury, Rebecca Ross

Editeur

PAL

Genre

Mondes fantastiques

Impitoyables Serments

Rebecca Ross trad. Laurent Bury

Paru le 20/11/2025

536 pages

PAL

8,60 €

9782385651350
