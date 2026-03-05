Inscription
Un privé à Babylone

Richard Brautigan

San Francisco, 1942. Card est un détective privé dont les affaires ne marchent pas très fort. Et pour cause : au lieu de s'occuper de la sordide histoire de cadavre volé dans laquelle l'a embarqué une femme mystérieuse, ou de trouver une nouvelle secrétaire après que la précédente a claqué la porte, Card passe son temps à rêver. En imagination, le voici qui se transporte dans le temps et l'espace à Babylone, où il devient le fin limier le plus célèbre et adulé de la cité antique. Détournement jubilatoire des codes du polar, portrait hilarant et poignant d'un homme pour qui la vie est littéralement un songe, Un privé à Babylone est l'un des joyaux de l'oeuvre de Richard Brautigan, et sans doute l'un des romans les plus personnels de cet écrivain culte, devenu le saint patron littéraire de tous ceux qui tournent le dos au monde pour mieux le réenchanter par la fantaisie et la poésie.

Par Richard Brautigan
Chez Christian Bourgois Editeur

Auteur

Richard Brautigan

Editeur

Christian Bourgois Editeur

Genre

Romans policiers

Un privé à Babylone

Richard Brautigan trad. Marc Chénetier

Paru le 05/03/2026

230 pages

Christian Bourgois Editeur

10,00 €

9782267053722
© Notice établie par ORB
