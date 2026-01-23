Inscription
#Roman francophone

Rose, Marie & Dalida

Catherine Gucher

A La Réunion, le volcan et les cyclones menacent régulièrement la vie modeste des habitants des Hauts. Rose, qui a tout juste vingt ans, vivote avec ses trois enfants chez sa mère. Harcelée par cette dernière, sans emploi et sans mari, elle peine à les élever. En 1977, son fils Gabriel, lui est enlevé par les services sociaux pour être envoyé dans la Creuse. Dès lors, sa vie tangue et bascule. Elle délaisse ses filles, se mure dans le silence et s'évade en dansant sur les chansons de Dalida. C'est à la Vierge Marie-au-Parasol qu'elle se confie et pose les questions qui la hantent. Inspirée par l'affaire des enfants de la Creuse, l'autrice sonde les sentiments nés de l'arrachement en dressant le portrait de femmes qui luttent pour se tenir droites et pour qui la solidarité n'est pas un vain mot.

Par Catherine Gucher
Chez Le mot et le reste

|

Auteur

Catherine Gucher

Editeur

Le mot et le reste

Genre

Littérature française

Rose, Marie & Dalida

Catherine Gucher

Paru le 23/01/2026

235 pages

Le mot et le reste

21,00 €

9782384317622
