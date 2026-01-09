Inscription
#Roman francophone

Le choix de Stanislav Petrov

Vincent Hein

Dans la nuit du 26 septembre 1983, en pleine guerre froide, le système de surveillance de la base militaire de Serpoukhov-15 sonne l'alerte. Les algorithmes sont formels : cinq missiles nucléaires se dirigent vers l'Union soviétique. Le lieutenant-colonel Stanislav Ievgrafovitch Petrov, l'officier de garde, va alors devoir prendre une décision cruciale, qui pourrait déclencher une Troisième Guerre mondiale. Mais qui était donc Stanislav Petrov ? Un Russe héroïque ? Un rêveur en uniforme ? Ou tout simplement un être humain refusant de renoncer à sa capacité de penser et de décider au profit des machines ? " Par son écriture à la Tchekhov, attentive aux détails, soucieuse des horizons humanistes qui n'en finissent pas d'être recouverts de la brume des dépressions de l'époque et de sa société, Vincent Hein soigne avec tendresse ses personnages. [Son livre] est superbement écrit, vit et alerte, riche en expériences de vie." Roland Gori

Genre

Littérature française

Le choix de Stanislav Petrov

Paru le 09/01/2026

123 pages

17,00 €

9782374255637
