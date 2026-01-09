Le zoo, une sortie

Un père et une mère emmènent leur fils unique, Jonah, passer la journée au zoo. Mais les arrêts qu'ils effectuent d'un enclos à l'autre laissent très vite transparaître une vérité élusive, sournoise et menaçante. Derrière chaque animal s'ébauche le portrait fragmentaire d'une famille proche de la rupture : un père aux abois, une mère désorientée. Et entre les deux, Jonah, dont les souvenirs et les hantises affleurent peu à peu pour dessiner un monde pétri de violence et de frustration, où pourtant il lui faudra trouver sa place.