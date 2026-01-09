Inscription
#Roman étranger

Le zoo, une sortie

Stéphane Vanderhaeghe, J.A. Tyler

Un père et une mère emmènent leur fils unique, Jonah, passer la journée au zoo. Mais les arrêts qu'ils effectuent d'un enclos à l'autre laissent très vite transparaître une vérité élusive, sournoise et menaçante. Derrière chaque animal s'ébauche le portrait fragmentaire d'une famille proche de la rupture : un père aux abois, une mère désorientée. Et entre les deux, Jonah, dont les souvenirs et les hantises affleurent peu à peu pour dessiner un monde pétri de violence et de frustration, où pourtant il lui faudra trouver sa place.

Par Stéphane Vanderhaeghe, J.A. Tyler
Chez Quidam Editeur

|

Auteur

Stéphane Vanderhaeghe, J.A. Tyler

Editeur

Quidam Editeur

Genre

Littérature anglo-saxonne

Le zoo, une sortie

J.A. Tyler trad. Stéphane Vanderhaeghe

Paru le 09/01/2026

190 pages

Quidam Editeur

20,00 €

9782374914510
