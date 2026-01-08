Inscription
#Roman francophone

Le visage de la nuit

Cécile Coulon

ActuaLitté
Depuis qu'il a survécu à une fièvre mortelle, personne n'a vu son visage. Chaque nuit, l'enfant quitte le presbytère où il a été recueilli et s'enfonce dans les bois. Sous la lune, la forêt devient son territoire. Cette vie clandestine le protège du regard des autres. Alors qu'il entre dans l'adolescence, une jeune fille apparaît parmi les arbres. Elle ne ressemble en rien aux habitants de ce village perdu, hanté par des haines ancestrales. Mais elle aussi porte un secret et rêve d'échapper à l'avenir qui lui est promis.

Par Cécile Coulon
Chez Iconoclaste (l')

|

Auteur

Cécile Coulon

Editeur

Iconoclaste (l')

Genre

Littérature française

Retrouver tous les articles sur Le visage de la nuit par Cécile Coulon

Commenter ce livre

 

Le visage de la nuit

Cécile Coulon

Paru le 08/01/2026

Iconoclaste (l')

21,90 €

ActuaLitté
9782378805715
© Notice établie par ORB
