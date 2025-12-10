Ce livre sur GNU/Linux s'adresse à tout informaticien désireux de maîtriser les principes de base de ce système d'exploitation ou d'organiser et consolider des connaissances acquises sur le terrain. Il présente de façon détaillée les principes de base du système et décrit très précisément les commandes essentielles à la manipulation de la ligne de commande shell, en les illustrant de nombreux exemples : l'arborescence Linux, la manipulation des fichiers, l'éditeur de fichiers texte, les droits d'accès, la gestion des processus, le shell Bash, les scripts Bash, la gestion des comptes utilisateurs, les outils Linux... Les notions présentées dans ce livre, si elles sont essentielles pour comprendre le fonctionnement du système GNU/Linux au niveau utilisateur, sont tout aussi indispensables au lecteur qui désire poursuivre en administration système. Ce livre peut être utilisé comme ouvrage de référence donnant ainsi au lecteur les moyens d'acquérir son autonomie, aussi bien en environnement graphique qu'en ligne de commande. Vous découvrirez les particularités accompagnant les dernières distributions Linux disponibles.