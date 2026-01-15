Inscription
Feu nucléaire à Indian Point

Michel Béhar

Lors d'un banal contrôle douanier, un drone et deux pains d'explosifs sont découverts dans le coffre d'un conducteur nerveux. Il s'avère que l'explosif a été fabriqué en ex-Yougoslavie et qu'il provient du même lot utilisé par le terroriste le plus recherché de France, Mohamed Jaish. La DGSE soupçonne un projet d'attentat ou d'attaque-suicide sur une personnalité, sans compter que l'opération semblait prévue sur le sol des Etats-Unis. Mais contre quelle cible ? Karim se lance à la poursuite des terroristes.

Par Michel Béhar
Chez Gérard de Villiers

|

Auteur

Michel Béhar

Editeur

Gérard de Villiers

Genre

Romans d'espionnage

Feu nucléaire à Indian Point

Michel Béhar

Paru le 15/01/2026

336 pages

Gérard de Villiers

9,95 €

9782384791422
