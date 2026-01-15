Feu nucléaire à Indian Point

Lors d'un banal contrôle douanier, un drone et deux pains d'explosifs sont découverts dans le coffre d'un conducteur nerveux. Il s'avère que l'explosif a été fabriqué en ex-Yougoslavie et qu'il provient du même lot utilisé par le terroriste le plus recherché de France, Mohamed Jaish. La DGSE soupçonne un projet d'attentat ou d'attaque-suicide sur une personnalité, sans compter que l'opération semblait prévue sur le sol des Etats-Unis. Mais contre quelle cible ? Karim se lance à la poursuite des terroristes.