#Essais

Phénoménologie de l'esprit

Georg Wilhelm Friedrich Hegel

ActuaLitté
La Phénoménologie de l'esprit n'est pas seulement un ouvrage décisif dans l'histoire de la philosophie : c'est aussi, aux côtés du théâtre de Shakespeare ou de La Divine Comédie de Dante, l'une des oeuvres majeures de la culture occidentale. Achevée dans l'urgence, parue en 1807 dans une Europe agitée par les guerres napoléoniennes, elle eut un succès tardif : en France, il fallut attendre le XX? siècle pour qu'on reconnût en elle le sommet de la philosophie idéaliste allemande - à la fois une remémoration dense et fulgurante de toute la philosophie, et le début d'une nouvelle façon de penser la vie, l'histoire et la pensée elle-même. La présente traduction restitue la dynamique poétique propre à ce moment où s'expose pour la première fois la démarche dialectique de Hegel : en s'attachant à préserver l'économie et la fluidité singulières de la langue de l'auteur, elle offre une nouvelle lecture de ce texte capital.

Par Georg Wilhelm Friedrich Hegel
Chez Flammarion

|

Auteur

Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Editeur

Flammarion

Genre

Hegel

Retrouver tous les articles sur Phénoménologie de l'esprit par Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Commenter ce livre

 

Phénoménologie de l'esprit

Georg Wilhelm Friedrich Hegel trad. Jean-Pierre Lefebvre

Paru le 03/12/2025

704 pages

Flammarion

15,20 €

ActuaLitté
9782080484833
