#Roman francophone

Le Château

Bernard Lortholary, Franz Kafka

"C'était le soir tard, lorsque K. arriva. Le village était sous la neige. La colline du Château restait invisible, le brouillard et l'obscurité l'entouraient, il n'y avait pas même une lueur qui indiquât la présence du grand Château. K. s'arrêta longuement sur le pont de bois qui mène de la route au village, et resta les yeux levés vers ce qui semblait être le vide. . ". K. entame là un long et harassant combat avec un mystérieux Château, comme dans Le Procès un autre K. luttait contre un Tribunal omniprésent et pourtant insaisissable. Le fondé de pouvoir Joseph K. rêvait de se justifier. Le géomètre K. désire être reconnu et accepté. Parviendra-t-il même à prendre la mesure de son impuissance et de son ignorance ?

Par Bernard Lortholary, Franz Kafka
Chez Flammarion

|

Auteur

Bernard Lortholary, Franz Kafka

Editeur

Flammarion

Genre

Littérature Allemande

Le Château

Franz Kafka trad. Bernard Lortholary

Paru le 19/11/2025

384 pages

Flammarion

7,90 €

9782080141828
