L'annuel de référence sur le MotoGP, moto 2 et 3, par le meilleur spécialiste français. Tout simplement historique ! La saison 2025 restera celle de l'incroyable retour au sommet de Marc Marquez, mais aussi celle de la consécration de cette fratrie espagnole qui a marqué de son sceau le championnat MotoGP. Marc et Alex Marquez sont en effet devenus les deux premiers frères à terminer aux deux premières place d'un championnat du monde de vitesse. Même si, blessé en Indonésie, l'aîné n'a pas terminé la saison, ses treize victoires, dont neuf d'affilée, lui ont permis de se hisser à la hauteur du nonuple champion du monde Valentino Rossi. Seul désormais Giacomo Agostini compte un titre de plus en classe reine que Marc Marquez. Pour les Français, un autre sommet a été atteint avec la victoire de Johann Zarco au Mans, premier sacre d'un Français à domicile depuis plus de 70 ans. Le vétéran de 34 ans a survolé la course, sous les yeux de 120 400 spectateurs aux anges. Avec les premières victoires d'Alex Marquez, Fermin Aldeguer et Raul Fernandez, les belles perfs de Marco Bezzecchi et le resserrement des valeurs entres les différents constructeurs, cette année 2025 n'a pas manqué de sel. Son récit, course par course, ainsi que les portraits des champions et tous les résultats composent ce nouvel opus du Livre d'Or de la moto, devenu désormais un classique.