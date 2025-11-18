Elle n'a qu'à paraître pour que les hommes tombent à genoux. Née dans la misère, dotée de ce rare quelque chose en plus qui la distingue des autres et d'une sensualité hors norme, Nana n'en fait qu'à sa guise, écrasant ceux qui osent vouloir la domestiquer, prenant sa revanche sur une société qui ne lui a jamais rien concédé. La femme fatale : femme forte ou fantasme misogyne ? Les romans de la collection "FEMME FATALE" explorent toutes les complexités d'un archétype qui fascine encore.