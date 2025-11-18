Inscription
#Roman francophone

Nana

Emile Zola

ActuaLitté
Elle n'a qu'à paraître pour que les hommes tombent à genoux. Née dans la misère, dotée de ce rare quelque chose en plus qui la distingue des autres et d'une sensualité hors norme, Nana n'en fait qu'à sa guise, écrasant ceux qui osent vouloir la domestiquer, prenant sa revanche sur une société qui ne lui a jamais rien concédé. La femme fatale : femme forte ou fantasme misogyne ? Les romans de la collection "FEMME FATALE" explorent toutes les complexités d'un archétype qui fascine encore.

Par Emile Zola
Chez Editions Arco

|

Auteur

Emile Zola

Editeur

Editions Arco

Genre

Littérature française

Nana

Emile Zola

Paru le 18/11/2025

511 pages

Editions Arco

15,00 €

ActuaLitté
9782959478642
© Notice établie par ORB
