#Roman francophone

Les derniers jours du promeneur solitaire

Jean-Paul Jouary

Ce roman reconstitue dans les moindres détails les dernières semaines de la vie de Jean-Jacques Rousseau à Ermenonville où le Marquis René-Louis de Girardin l'accueille dans sa propriété. Ce noble est un disciple de sa philosophie et deviendra un acteur de la Révolution de 1789. Rousseau, persécuté depuis dix-huit ans et se méfiant de tous, trouve ici une totale sérénité, il herborise, joue avec les enfants, bavarde avec la population locale, boit de grands vins, se promène dans le parc et écrit ses Rêveries du promeneur solitaire, ultime oeuvre restée inachevée. Jean-Paul Jouary mêle cette reconstitution romancée des derniers jours de Rousseau à une série de rêves que ce dernier confond avec la réalité. Il se persuade que Diderot, qui fut son meilleur ami avant de le trahir, vient le harceler puis peu à peu se réconcilier avec lui, retraçant ce qui fut une relation d'une exceptionnelle fécondité. Après s'être affontés, les deux hommes se rappellent leur rencontre et leur rupture, leurs discussions et leurs parties d'échecs... Tout s'avère complexe et contradictoire : la personnalité de Rousseau, son couple, sa mort, le destin de Girardin qui croise la route de Robespierre, autre rousseauiste aussi contradictoire que la Révolution à laquelle il participe. Inhumé dans l'île des Peupliers, sur le lac du parc d'Ermenonville, le corps de Rousseau sera transporté au Panthéon, pour des raisons que le philosophe n'aurait sans doute pas approuvées.

Par Jean-Paul Jouary
Chez Impressions nouvelles (Les)

|

Auteur

Jean-Paul Jouary

Editeur

Impressions nouvelles (Les)

Genre

Littérature française

Les derniers jours du promeneur solitaire

Jean-Paul Jouary

Paru le 09/01/2026

200 pages

Impressions nouvelles (Les)

18,00 €

9782390702696
