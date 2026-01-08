Inscription
#Roman étranger

Les miettes

Camille Luscher, Lukas Bärfuss

ActuaLitté
Fille d'immigrés italiens et petite-fille d'un partisan de Mussolini, Adelina naît à Zurich dans les années 50. Elle a dix-huit ans lorsque, à la mort de son père, elle hérite de ses dettes. Forcée d'interrompre son apprentissage pour entrer à l'usine, elle rencontre Toto, un saisonnier dont elle tombe amoureuse. Mais peu après la naissance de leur fille, Toto disparaît. En ce début des années 70, dans une Suisse que l'essor économique rend impitoyable, Adelina n'a pas le choix : elle va devoir faire confiance à des hommes qui ne veulent pas tous son bien. En racontant tambour battant la vie quotidienne de son héroïne - mère célibataire, précaire et épuisée, mais qui ne se résigne pas -, Lukas Bärfuss brosse une redoutable fresque de la société libérale et signe un grand roman sur l'injustice et la dépossession.

Par Camille Luscher, Lukas Bärfuss
Chez Editions Zoé

|

Auteur

Camille Luscher, Lukas Bärfuss

Editeur

Editions Zoé

Genre

Littérature Allemande

Les miettes

Lukas Bärfuss trad. Camille Luscher

Paru le 08/01/2026

240 pages

Editions Zoé

21,50 €

ActuaLitté
9782889075478
