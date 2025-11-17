Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Beaux livres

Guide de l'art contemporain urbain

Graffiti Art

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Comme chaque année depuis plus de 10 ans, le Guide de l'Art Contemporain Urbain dresse un panorama des Street Artistes et des murs qui ont fait la scène mondiale au cours des 12 derniers mois. 2025, l'Art Urbain entre ombre et lumière. Sans conteste l'année 2025 restera marqué d'une pierre blanche ou noire selon le prisme de chacun. Pour l'édition 2025 du Guide de l'Art Contemporain Urbain, nous avons recentré notre sélection sur des street artistes confirmés ou à fort potentiel tout en conservant notre volonté d'explorer la pluralité de l'Art Urbain.

Par Graffiti Art
Chez Graffiti art

|

Auteur

Graffiti Art

Editeur

Graffiti art

Genre

Art contemporain

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Guide de l'art contemporain urbain par Graffiti Art

Commenter ce livre

 

Guide de l'art contemporain urbain

Graffiti Art

Paru le 17/11/2025

156 pages

Graffiti art

19,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 3663322134654
3663322134654
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le palmarès du "Goncourt des ados" 2025 est connu Dominique Blanc rend sa Légion d’honneur pour protester contre Rachida Dati Prix littéraires 2025 : comment le Goncourt était prévisible Les finalistes du Prix Interallié 2025 sont connus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.