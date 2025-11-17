Comme chaque année depuis plus de 10 ans, le Guide de l'Art Contemporain Urbain dresse un panorama des Street Artistes et des murs qui ont fait la scène mondiale au cours des 12 derniers mois. 2025, l'Art Urbain entre ombre et lumière. Sans conteste l'année 2025 restera marqué d'une pierre blanche ou noire selon le prisme de chacun. Pour l'édition 2025 du Guide de l'Art Contemporain Urbain, nous avons recentré notre sélection sur des street artistes confirmés ou à fort potentiel tout en conservant notre volonté d'explorer la pluralité de l'Art Urbain.