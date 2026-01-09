Inscription
#Roman étranger

La Montagne Fantôme

Charles Roux, Ronan Hession

ActuaLitté
Un matin, une montagne surgit inexplicablement, en bordure d'une petite ville paisible. Ce qui n'était qu'un paysage ordinaire se trouve bouleversé : la communauté découvre une nouvelle silhouette à l'horizon, présence mystérieuse, mais aussi vertigineuse absence de réponses. Dans ce roman choral à la douceur poignante, des voix se répondent et s'entremêlent : Ruth et Ocho, dont l'amour s'étiole, le cartographe fasciné qui dresse les contours de l'impossible et Dominic, dont la solitude vacille face à l'inconnu. Chacun tente de donner sens à cette montagne qui ressemble vaguement à un fantôme, miroir étrange de ses propres manques, peurs et désirs. Entre humour délicat et tendresse, La Montagne Fantôme explore la fragilité humaine, la force des liens invisibles, et l'inévitable confrontation à l'absence et au vide. Ce roman vibrant invite à réinventer sa place, à résister à l'absurde et à s'attacher à ce qui, parfois, nous échappe.

Par Charles Roux, Ronan Hession
Chez Editions Les Grands Vents

|

Auteur

Charles Roux, Ronan Hession

Editeur

Editions Les Grands Vents

Genre

Littérature anglo-saxonne

Retrouver tous les articles sur La Montagne Fantôme par Charles Roux, Ronan Hession

Commenter ce livre

 

La Montagne Fantôme

Ronan Hession trad. Charles Roux

Paru le 09/01/2026

356 pages

Editions Les Grands Vents

22,00 €

ActuaLitté
9782487905023
© Notice établie par ORB
plus d'informations

