Un matin, une montagne surgit inexplicablement, en bordure d'une petite ville paisible. Ce qui n'était qu'un paysage ordinaire se trouve bouleversé : la communauté découvre une nouvelle silhouette à l'horizon, présence mystérieuse, mais aussi vertigineuse absence de réponses. Dans ce roman choral à la douceur poignante, des voix se répondent et s'entremêlent : Ruth et Ocho, dont l'amour s'étiole, le cartographe fasciné qui dresse les contours de l'impossible et Dominic, dont la solitude vacille face à l'inconnu. Chacun tente de donner sens à cette montagne qui ressemble vaguement à un fantôme, miroir étrange de ses propres manques, peurs et désirs. Entre humour délicat et tendresse, La Montagne Fantôme explore la fragilité humaine, la force des liens invisibles, et l'inévitable confrontation à l'absence et au vide. Ce roman vibrant invite à réinventer sa place, à résister à l'absurde et à s'attacher à ce qui, parfois, nous échappe.