Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Roman francophone

Le Sigisbée

Mathilde Desaché

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Sigisbée : chevalier servant d'une dame, choisi par son mari, qui s'engage à l'assister et à l'accompagner en toutes circonstances, palliant ainsi les absences, ou parfois l'indifférence, de celui-ci. La pratique est courante dans l'Italie du XVIIIe siècle. Venise n'est que splendeurs et fêtes pour la belle Caterina Querini. Peut-être parce qu'elle est doublement amoureuse : de son époux et du jeune Français que celui-ci lui a choisi pour sigisbée. De ce trio amoureux est née une fille, Giulia. Le jour où la fillette est enlevée par l'un de ses deux pères, Caterina voit son monde s'effondrer. Quinze ans plus tard, Caterina, recluse dans un couvent, écrit à son ami Henri Beyle - jeune écrivain qui ne signe pas encore Stendhal - pour le charger de. retrouver Giulia. En inventant une ascendance romanesque à Giulia, le dernier amour de Stendhal, Mathilde Desaché dépoussière avec beaucoup d'esprit le roman épistolaire.

Par Mathilde Desaché
Chez Finitude Editions

|

Auteur

Mathilde Desaché

Editeur

Finitude Editions

Genre

Romans historiques

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail
Retrouver tous les articles sur Le Sigisbée par Mathilde Desaché

Commenter ce livre

 

Le Sigisbée

Mathilde Desaché

Paru le 09/01/2026

160 pages

Finitude Editions

18,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782363392435
9782363392435
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Pourquoi J. R. R. Tolkien détestait Dune de Frank Herbert Ces écrivains et artistes entrent dans le domaine public en 2026 Pourquoi le Palais de la Porte Dorée a battu tous ses records de fréquentation en 2025 Le site Anna’s Archive frappé par une suspension soudaine
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.