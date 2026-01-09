Une simple apparition

Dès son arrivée à Parme, un écrivain français qui tente de trouver l'inspiration en Italie, s'installe à la terrasse du mythique Gran Caffè Cavour. Là, un homme à la silhouette étrangement familière lui sourit. Il jurerait que c'est cet écrivain américain flamboyant et sulfureux dont il révère l'oeuvre. Le souci, c'est que l'écrivain en question, Nick T., est mort depuis deux ans ! Entre polar littéraire et théâtre d'ombres, dans une vertigineuse mise en abîme, Rodolphe Barry use du pouvoir de la fiction pour offrir à l'un des derniers grands provocateurs de la littérature américaine un ultime rôle à sa mesure.