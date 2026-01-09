Inscription
#Roman francophone

Une simple apparition

Rodolphe Barry

ActuaLitté
Dès son arrivée à Parme, un écrivain français qui tente de trouver l'inspiration en Italie, s'installe à la terrasse du mythique Gran Caffè Cavour. Là, un homme à la silhouette étrangement familière lui sourit. Il jurerait que c'est cet écrivain américain flamboyant et sulfureux dont il révère l'oeuvre. Le souci, c'est que l'écrivain en question, Nick T., est mort depuis deux ans ! Entre polar littéraire et théâtre d'ombres, dans une vertigineuse mise en abîme, Rodolphe Barry use du pouvoir de la fiction pour offrir à l'un des derniers grands provocateurs de la littérature américaine un ultime rôle à sa mesure.

Par Rodolphe Barry
Chez Finitude Editions

|

Auteur

Rodolphe Barry

Editeur

Finitude Editions

Genre

Littérature française

Une simple apparition

Rodolphe Barry

Paru le 09/01/2026

231 pages

Finitude Editions

21,50 €

ActuaLitté
9782363392404
