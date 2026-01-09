Inscription
#Roman francophone

Laâyoune, en attendant

Nicolas Rouillé

ActuaLitté
Daha, Maalouma, Otman et leurs camarades terminent l'année au lycée Tanmiya de Laâyoune, au Sahara occidental. humiliation infligée à l'un d'entre eux par un professeur marocain au prétexte de ses origines sahraouies les tire de leur torpeur et les renvoie brutalement à leur condition de colonisés. Au rythme des matchs de foot de la Coupe d'Afrique des nations, terrain d'affrontements géopolitiques, la petite bande d'amis prépare sa riposte. Déjouant l'ombre portée d'un passé qui voudrait les condamner à la résignation, la prison ou l'exil, ils cherchent leur route dans un temps suspendu, dans l'attente d'une lointaine indépendance.

Par Nicolas Rouillé
Chez Anacharsis

|

Auteur

Nicolas Rouillé

Editeur

Anacharsis

Genre

Littérature française

Laâyoune, en attendant

Nicolas Rouillé

Paru le 09/01/2026

152 pages

Anacharsis

18,00 €

ActuaLitté
9791027905065
