Laâyoune, en attendant

Daha, Maalouma, Otman et leurs camarades terminent l'année au lycée Tanmiya de Laâyoune, au Sahara occidental. humiliation infligée à l'un d'entre eux par un professeur marocain au prétexte de ses origines sahraouies les tire de leur torpeur et les renvoie brutalement à leur condition de colonisés. Au rythme des matchs de foot de la Coupe d'Afrique des nations, terrain d'affrontements géopolitiques, la petite bande d'amis prépare sa riposte. Déjouant l'ombre portée d'un passé qui voudrait les condamner à la résignation, la prison ou l'exil, ils cherchent leur route dans un temps suspendu, dans l'attente d'une lointaine indépendance.