Clichés sur les francais d'outre-mer

- Résumé : « Tu dois mieux supporter la chaleur que nous… », « Ils sont faits en quoi, vos cheveux ? », « Vous avez l’électricité dans ton île ? », « Où as-tu appris à parler si bien le français ? ».

Voici quelques exemples de clichés que les Français d’outre-mer ont coutume d’entendre, de la Guadeloupe à la Martinique, en passant par la Guyane, La Réunion, la Polynésie française ou Saint-Pierre-et-Miquelon.

Nous vous invitons à partir en voyage, à la découverte des territoires d’outre-mer mais aussi à la découverte des très nombreux clichés que les habitants ont coutume d’entendre.

Si ces clichés prêtent généralement à sourire, certains peuvent agacer et d’autres sont carrément discriminants.

Mais avoir des a priori sur les uns ou les autres est universel. Si les Hexagonaux ont bien des a priori sur les Français d’outre-mer, l’inverse existe aussi et entre Français d’outre-mer, les clichés sont tout aussi nombreux.