Huckleberry Finn

Après avoir partagé le trésor trouvé avec Tom Sawyer, Huck Finn reste fidèle à lui-même et à sa soif de liberté. Aussi, ennuyé par miss Watson qui essaie de lui inculquer les bonnes manières, et menacé par un père de plus en plus violent, il décide de quitter la "sivilisation". Se faisant passer pour mort, le jeune garçon se réfugie sur une île où il découvre Jim, un esclave fuyant la pendaison. Ensemble, ils entament une longue et périlleuse descente du fleuve Mississippi à bord d'un radeau.