Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Polar

Lady Nazca

Nicolas Delestret

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Dans le désert de Nazca , elle va trouver bien plus que le secret des lignes millénaires : elle va se trouver elle-même. Pérou, 1935. Maria, jeune expatriée allemande, mène une vie paisible à Lima avec Amy, sa compagne. Elle ne se doute pas qu'en suivant l'archéologue américain Paul Kosok, sa vie va basculer. Dans le désert, elle découvre d'immenses figures tracées dans le sol : les lignes de Nazca. Convaincue qu'il s'agit d'un trésor unique, la jeune femme se lance dans une incroyable aventure scientifique, humaine et spirituelle. Entre découvertes, obstacles et choix personnels, elle devra faire face à de nombreux défis... et apprendre à suivre sa propre voie "Librement inspiré du film de Damien Dorsaz"

Par Nicolas Delestret
Chez Bamboo Editions

|

Auteur

Nicolas Delestret

Editeur

Bamboo Editions

Genre

Historique

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Lady Nazca par Nicolas Delestret

Commenter ce livre

 

Lady Nazca

Nicolas Delestret

Paru le 07/01/2026

112 pages

Bamboo Editions

19,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782818999219
9782818999219
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Pourquoi J. R. R. Tolkien détestait Dune de Frank Herbert Ces écrivains et artistes entrent dans le domaine public en 2026 Pourquoi le Palais de la Porte Dorée a battu tous ses records de fréquentation en 2025 Netflix diffusera des films et séries d'Amazon Prime Video : l'accord inédit
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.