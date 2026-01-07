Lady Nazca

Dans le désert de Nazca , elle va trouver bien plus que le secret des lignes millénaires : elle va se trouver elle-même. Pérou, 1935. Maria, jeune expatriée allemande, mène une vie paisible à Lima avec Amy, sa compagne. Elle ne se doute pas qu'en suivant l'archéologue américain Paul Kosok, sa vie va basculer. Dans le désert, elle découvre d'immenses figures tracées dans le sol : les lignes de Nazca. Convaincue qu'il s'agit d'un trésor unique, la jeune femme se lance dans une incroyable aventure scientifique, humaine et spirituelle. Entre découvertes, obstacles et choix personnels, elle devra faire face à de nombreux défis... et apprendre à suivre sa propre voie "Librement inspiré du film de Damien Dorsaz"