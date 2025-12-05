Le destin des Deverill

ON NE FUIT JAMAIS VRAIMENT SES ORIGINES, ENCORE MOINS L'IRLANDE. Arethusa Clayton n'a jamais été du genre à se plier aux règles. Même après sa mort, elle continue de surprendre : au lieu d'être enterrée sur la côte Est des Etats-Unis, là où elle et son mari ont élevé leurs deux enfants, elle exige que ses cendres soient dispersées sur une colline irlandaise, face à la mer. De son enfance là-bas, Arethusa n'a presque rien révélé à sa fille Faye, si ce n'est qu'elle venait d'une famille paysanne modeste et qu'elle avait quitté son pays pour tenter sa chance en Amérique, comme tant d'autres compatriotes en ces temps de famine. Déterminée à honorer les dernières volontés de sa mère - et à percer les silences qu'elle laisse derrière elle -, Faye part seule pour le village côtier de Ballinakelly. Sur ces terres où tout semble chargé de mémoire, elle s'apprête à découvrir la véritable raison qui a poussé Arethusa à vouloir reposer en paix en Irlande. "Santa Montefiore est au Royaume-Uni ce que Lucinda Riley est à l'Irlande : un monument populaire". Sandrine Mariette, ELLE LE QUATRIEME TOME DE L'EBLOUISSANTE SAGA IRLANDAISE BEST-SELLER QUI COMBLERA LES LECTEURS ET LECTRICES DE LUCINDA RILEY ET KATE MORTON ! Née en Angleterre en 1970, SANTA MONTEFIORE a grandi dans le Hampshire. Elle a écrit plus de vingt-cinq romans, été traduite dans plus de vingt langues et a vendu plus de huit millions d'exemplaires dans le monde. Elle vit à Londres avec son mari, l'historien Simon Sebag Montefiore, et leurs deux enfants.