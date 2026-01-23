Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Roman francophone

Yawenda'

Isabelle Picard

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Village-Huron, Québec, octobre 1957. Belle s'éteint et laisse Henri seul avec leurs dix enfants. Commence alors la lente oeuvre du démembrement du clan : un à un, les enfants sont emmenés, placés, renommés. L'Etat décide, l'Eglise entérine, la maison se vide. Mais Liliane, l'aînée, ne se résigne pas : sa vie durant, elle se bat pour briser les silences coupables du ministère des Affaires indiennes et rassembler les siens. Yawenda' porte la force des retrouvailles et l'urgence de la transmission. C'est le récit vibrant d'une reconquête : celle de sa propre histoire, de sa voix, de son identité. Car des fils invisibles relient les générations brisées et révèlent comment l'intime et le politique s'entremêlent, comment une quête personnelle peut réveiller les luttes d'un peuple : les Wendat de Wendake.

Par Isabelle Picard
Chez Editions Dépaysage

|

Auteur

Isabelle Picard

Editeur

Editions Dépaysage

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail
Retrouver tous les articles sur Yawenda' par Isabelle Picard

Commenter ce livre

 

Yawenda'

Isabelle Picard

Paru le 23/01/2026

333 pages

Editions Dépaysage

22,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782387091055
9782387091055
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Grand Prix RTL 2026 : les 5 romans qui bouleverseront votre hiver Freida McFadden prévoit des titres jusqu’en 2028 : le ménage n'est pas fini “Dévastée”, l'autrice Chimamanda Ngozi Adichie annonce le décès de son jeune fils Ce que le recul de l’écriture manuscrite dit des inquiétudes éducatives
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.