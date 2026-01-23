Village-Huron, Québec, octobre 1957. Belle s'éteint et laisse Henri seul avec leurs dix enfants. Commence alors la lente oeuvre du démembrement du clan : un à un, les enfants sont emmenés, placés, renommés. L'Etat décide, l'Eglise entérine, la maison se vide. Mais Liliane, l'aînée, ne se résigne pas : sa vie durant, elle se bat pour briser les silences coupables du ministère des Affaires indiennes et rassembler les siens. Yawenda' porte la force des retrouvailles et l'urgence de la transmission. C'est le récit vibrant d'une reconquête : celle de sa propre histoire, de sa voix, de son identité. Car des fils invisibles relient les générations brisées et révèlent comment l'intime et le politique s'entremêlent, comment une quête personnelle peut réveiller les luttes d'un peuple : les Wendat de Wendake.