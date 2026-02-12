Inscription
#Essais

Dj

Anne Françoise Garréta, Anne f. Garreta

ActuaLitté
"Devenir DJ, c'était fuir, me rebeller contre un ordre diurne du temps et des corps. Déserter la norme. Vivre quand les autres dorment. Me lever tard. Flâner dans la ville, sortir de boîte, me glisser dans une autre, prolonger les nuits jusque dans le jour. Echapper à la classe, au bureau. Echapper à ma classe, sortir de mon état, de mon milieu, pour plonger dans cet étrange milieu, le milieu de la nuit, le milieu des femmes." Un voyage éblouissant dans la mémoire d'Anne F. Garréta qui revient sur les lieux de son premier livre écrit en 1986, à l'âge de 23 ans : Sphinx, roman virtuose devenu culte, disséquait dans une langue classique la passion, sur fond de boîtes de nuit, entre deux personnages de sexe indécidable. Quarante ans après, l'envers du décor se dévoile. Anne F. Garréta, nous plonge de façon abrupte et radicale dans la nuit des années 1980, où elle fit l'apprentissage du métier de DJ au Katmandou, boîte de la rue du Vieux-Colombier. Vertige, beauté, éclat de ce parcours initiatique entre Paris, New York et Berlin ; traversée nocturne, nomade où les gestes de la DJ se diffractent avec élégance dans ceux de l'écriture, de la danse et de l'amour.

Par Anne Françoise Garréta, Anne f. Garreta
Mercure de France

|

Auteur

Anne Françoise Garréta, Anne f. Garreta

Editeur

Mercure de France

Genre

Histoire de la musique

Dj

Anne Françoise Garréta, Anne f. Garreta

Paru le 05/03/2026

256 pages

Mercure de France

23,50 €

ActuaLitté
9782715268159
