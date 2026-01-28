Inscription
#Roman francophone

Les orphelins

Eric Vuillard

Soudain, le vide se fit en lui. Son petit corps se contracta tout entier, il trembla ; et, à cette minute, il sut qu'il serait toujours seul. Une terrible angoisse lui remonta par le bas du ventre. Il aperçut à contre-jour la gueule de Cahill, la mort lui parut proche, toute proche ! Sur sa joue, il sentit le soleil, son harmonie mortelle, sa beauté. Il eut envie de pleurer. Alors, les visages des soldats, des garçons vachers qui faisaient cercle autour de lui, s'évaporèrent dans le néant. Sa main se faufila jusqu'à l'arme, et il tira.

Par Eric Vuillard
Chez Actes Sud Editions

|

Auteur

Eric Vuillard

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Littérature française

Les orphelins

Eric Vuillard

Paru le 28/01/2026

176 pages

Actes Sud Editions

20,90 €

9782330217556
