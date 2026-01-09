Inscription
#Roman francophone

Madame Bovary, ma mère et moi

Samira El Ayachi, Ayachi samira El

ActuaLitté
" On n'en a jamais parlé. Mais je crois que je n'étais pas prévue au programme. Je suis sûrement l'enfant d'un retour de couches. Est-ce pour cela que j'ai toujours l'impression de déranger. Est-ce pour cela que je m'excuse souvent. " Quand le médecin lui demande : " Avez-vous des antécédents familiaux ? ", Salwa reste muette. Elle réalise qu'elle ne sait presque rien - ni des maladies des femmes de sa lignée, ni de leur histoire, ni de ce qui, dans leur corps, s'est transmis au sien. En elle résonnent pourtant des douleurs sans nom, une envie folle de vivre, le silence d'une mère... et l'écho d'Emma Bovary, étudiée au lycée. De ce silence naît une quête. Entre une mère et sa fille se déploient les secrets, les exils, les non-dits, mais aussi un chemin pour se retrouver, enfin. Dans ce cinquième roman lumineux, à la forme hybride, Samira El Ayachi signe une oeuvre de filiation et d'émancipation, à la fois hymne à l'amour et à la littérature. Elle revisite le lien éternel entre mères et filles et explore avec finesse un angle mort de notre histoire collective : la santé mentale des femmes arrivées en France avec le " regroupement familial " au tournant des années 1980.

Par Samira El Ayachi, Ayachi samira El
Chez Editions de l’Aube

|

Auteur

Samira El Ayachi, Ayachi samira El

Editeur

Editions de l’Aube

Genre

Littérature française

Madame Bovary, ma mère et moi

Samira El Ayachi, Ayachi samira El

Paru le 09/01/2026

272 pages

Editions de l’Aube

19,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

