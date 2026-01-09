Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Roman étranger

Les Jeux heureux de l'enfance

Rose Labourie, Charlotte Gneuss

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Allemagne de l'Est, dans la banlieue de Dresde des années 1970 : après les cours, Karin, seize ans, s'occupe de sa soeur cadette, tandis que sa grand-mère se remémore sa jeunesse et que ses parents rêvent d'une autre vie. Mais lorsque son petit ami, Paul, disparaît du jour au lendemain, Karin est convoquée par la Stasi, la police politique. La jeune fille découvre alors un monde où l'ombre de la surveillance pèse sur chaque geste, où une seule parole peut briser des destins. En narrant les émois d'un premier amour face à l'oppression du régime de la RDA, Les Jeux heureux de l'enfance explore la ligne fine entre loyauté et trahison. Avec une intensité rare qui nous tient en haleine jusqu'à la dernière page, Charlotte Gneuss se révèle l'une des voix les plus prometteuses de la nouvelle littérature allemande.

Par Rose Labourie, Charlotte Gneuss
Chez Les Argonautes éditeur

|

Auteur

Rose Labourie, Charlotte Gneuss

Editeur

Les Argonautes éditeur

Genre

Littérature Allemande

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail
Retrouver tous les articles sur Les Jeux heureux de l'enfance par Rose Labourie, Charlotte Gneuss

Commenter ce livre

 

Les Jeux heureux de l'enfance

Charlotte Gneuss trad. Rose Labourie

Paru le 09/01/2026

256 pages

Les Argonautes éditeur

21,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782494289956
9782494289956
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Pourquoi J. R. R. Tolkien détestait Dune de Frank Herbert Ces écrivains et artistes entrent dans le domaine public en 2026 Pourquoi le Palais de la Porte Dorée a battu tous ses records de fréquentation en 2025 Le site Anna’s Archive frappé par une suspension soudaine
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.