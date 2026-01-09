Allemagne de l'Est, dans la banlieue de Dresde des années 1970 : après les cours, Karin, seize ans, s'occupe de sa soeur cadette, tandis que sa grand-mère se remémore sa jeunesse et que ses parents rêvent d'une autre vie. Mais lorsque son petit ami, Paul, disparaît du jour au lendemain, Karin est convoquée par la Stasi, la police politique. La jeune fille découvre alors un monde où l'ombre de la surveillance pèse sur chaque geste, où une seule parole peut briser des destins. En narrant les émois d'un premier amour face à l'oppression du régime de la RDA, Les Jeux heureux de l'enfance explore la ligne fine entre loyauté et trahison. Avec une intensité rare qui nous tient en haleine jusqu'à la dernière page, Charlotte Gneuss se révèle l'une des voix les plus prometteuses de la nouvelle littérature allemande.