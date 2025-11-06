Inscription
Polar

A retardement

Franck Thilliez


La version collector de A retardement comprenant, en exclusivité, plusieurs contenus bonus ! Unité pour malades difficiles de Chambly. Un nouveau patient est accueilli. Délirant, sans papiers, inapte à la garde à vue, celui-ci a poussé sans raison un passager sur les rails et prétend " fuir des vers ". Seine-Saint-Denis, à cinquante kilomètres de là. Sharko et son équipe découvrent le corps d'un quinquagénaire sauvagement assassiné près de son lit. Chez lui, aucune empreinte digitale ni trace d'ADN, pas même les siennes. Qui sont ces deux hommes ? Quelles sont leurs histoires ?

Par Franck Thilliez
Chez Fleuve Noir

|

Auteur

Franck Thilliez

Editeur

Fleuve Noir

Genre

Thrillers





 

A retardement

Franck Thilliez

Paru le 06/11/2025

480 pages

Fleuve Noir

24,95 €


9782265158849
