Une relation phénoménale

La vie d'écrivain, de dramaturge notamment, est souvent ponctuée de grands espoirs et de terribles déceptions. Le jeune homme plein de promesses que nous allons découvrir dans ces pages en fait l'expérience, sans amertume mais pas sans inquiétude : comment faire pour qu'on lise enfin sa pièce d'une méritoire brièveté? Saisi d'une étrange inspiration, il va l'adresser à une star d'Hollywood, loin d'imaginer qu'un jour, bien plus tard, celle-ci va se manifester, te faisant basculer dans un univers et une aventure pour le moins phénoménaux. D'une singulière drôlerie et clairement décalé, loufoque parfois, ce premier roman sur les traces d'un auteur en devenir basculant dans une nouvelle dimension dissimule aussi une étonnante réflexion sur le pouvoir fantasmatique des mots et sur les liens inattendus qui se nouent sans qu'on y soit préparé.