#Essais

Made in Banlieue

Jean-Marc Pitte, Aziz Senni

Les cités sont riches. Il est temps d'arrêter d'en avoir peur. Aidons-les ! " Parce que j'y ai grandi, parce que j'y ai vécu, parce que j'y travaille, parce que j'y investis, je crois profondément au potentiel de nos banlieues. Il m'a toujours paru évident que le premier levier de l'émergence de ces territoires passerait par le développement économique et la croissance durable des entreprises qui y sont installées. " Voici le credo d'Aziz Senni, fondateur de l'association Quartiers d'affaires, qui promeut le développement économique dans un secteur honni : les banlieues, les cités, les quartiers dits " prioritaires ". Cet enfant des cités a eu mille vies avant de se positionner en transmetteur. Chef d'une entreprise propsère à l'âge de 24 ans, une aventure politique intense et médiatisée, des voyages aux quatre coins du monde, il a ensuite connu la descente aux enfers avec la perte prématurée de son père bien-aimé et le dépôt de bilan de son entreprise... A la suite d'une lourde dépression, la remontée, la résilience et la découverte de son vrai combat : redonner une image positive aux quartiers en difficulté, les aider à prospérer. Avec son association, il insuffle une nouvelle énergie aux entreprises qui se battent pour exister et leur permet de croître au sein des quartiers prioritaires. Pour aller plus loin encore, il a imaginé un " Davos des banlieues ", un Forum économique qui réunit de grands chefs d'entreprise, des personnalités politiques, des groupes internationaux, et des entrepreneurs qui produisent dans les territoires périurbains et qui veulent faire toujours mieux, toujours plus.

Chez Michel Lafon

|

Auteur

Editeur

Michel Lafon

Genre

Sociologie

Paru le 06/11/2025

224 pages

16,95 €

9782749962863
