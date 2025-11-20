A l'appel du pape François, l'Eglise du troisième millénaire s'engage sur un chemin nouveau : celui de la synodalité, qui vise à révolutionner les rapports et rôles au sein de l'institution. Comment conjuguer liberté et responsabilité dans la gouvernance de l'Eglise ? Comment renforcer la fragile union des chrétiens dans une communauté si diverse ? Timothy Radcliffe réunit ici les méditations qu'il a écrites tout au long du Synode sur la synodalité, pour nous offrir un regard inspirant sur les évolutions de la vie ecclésiale. Il met le Christ au coeur de ses réflexions, faisant sienne l'injonction de l'Evangile : "Ecoutez-le ! ". Avec sa voix singulière - nourrie de théologie, de spiritualité, de culture contemporaine, mais aussi d'anecdotes simples et lumineuses - et son humour so british, il donne chair au rêve d'une Eglise qui écoute, qui discerne, qui espère. Loin de tout dogmatisme, ces méditations ouvrent un espace de parole, d'imagination et de conversion. C'est à l'écoute de l'Esprit saint et au travers d'images fortes - comme celle du pape François lavant les pieds de prisonniers - que l'Eglise pourra trouver d'autres manières d'être ensemble, et recevoir comme une richesse la diversité des charismes. Avec réflexion et humour, Timothy Radcliffe nous plonge au coeur de la spiritualité synodale, avenir de l'Eglise.