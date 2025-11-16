From text to sex (and more)

Et si Cyrano était tombé amoureux de Christian plutôt que de Roxane ? Maxime, veuf et père d'un garçon de onze ans, tente tant bien que mal de se reconstruire. A ses côtés, Théo, son meilleur ami, insouciant en apparence, mais loyal et sensible, très protecteur envers Maxime et son fils. Quand le timide et maladroit Maxime s'inscrit sur une application de rencontre, sans grand succès, Théo, bien plus charmeur et extraverti, se propose de jouer les Cyrano 2. 0, pour l'aider à séduire. Mais à force d'imaginer des mots doux, que son ami utilise pour ses conquêtes, Théo se surprend à ressentir pour Maxime ce qu'il lui dicte. Et Maxime, malgré lui, découvre des sentiments qu'il n'avait jamais envisagés. Entre désir, peur du changement et besoin d'acceptation, leur relation évolue, basculant d'une amitié profonde à un amour naissant. Un récit drôle, sur la vulnérabilité, la recomposition familiale, la (re) découverte de soi et le courage d'aimer.