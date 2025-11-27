Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

La compagnie des heureux hasards

Gilles Legardinier, Anne Brionne

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Qui n'a jamais perdu foi en l'existence ? Qui n'a jamais été épuisé - voire écoeuré - au point de douter de la valeur même de la vie ? Lily en est là. Une rupture, beaucoup de désillusions... mais ce n'est pas cette part de son histoire qui nous intéresse. Grâce à Mère-Grand et au Petit Poucet, Lily va découvrir un autre chemin. Loin d'un conte de fées, c'est une renaissance, aux antipodes des faux-semblants et des égoïsmes. Les Heureux Hasards vont la conduire jusqu'à la face cachée du monde tel qu'on ne le montre jamais. Peu d'auteurs savent surprendre avec chacune de leurs créations. Gilles Legardinier y parvient avec brio, aussi bien en littérature qu'au cinéma. Ses oeuvres allient un humour qui fait mouche à une profonde compréhension de la nature humaine. Cette nouvelle comédie célèbre à elle seule tout ce qui justifie l'attachement que lui témoignent des millions de lecteurs. Avec beaucoup de sensibilité et d'humour, Anne Brionne nous plonge dans l'intrigue palpitante et profondément humaine de Gilles Legardinier.

Par Gilles Legardinier, Anne Brionne
Chez Editions Gallimard

|

Auteur

Gilles Legardinier, Anne Brionne

Editeur

Editions Gallimard

Genre

CD K7 Littérature

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La compagnie des heureux hasards par Gilles Legardinier, Anne Brionne

Commenter ce livre

 

La compagnie des heureux hasards

Gilles Legardinier

Paru le 27/11/2025

440 pages

Editions Gallimard

21,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782073129536
9782073129536
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La rentrée littéraire que personne n'a vue : 28 romans qui bouleversent tout en silence Paris : la droite bloque une subvention à 40 librairies indépendantes, dont Violette and Co Corée du Sud : une institutrice menacée après avoir “demandé” une bibliothèque Le Prix Philippe Sollers change en cours de route : exit Beigbeder et Naulleau
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.