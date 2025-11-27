La compagnie des heureux hasards

Qui n'a jamais perdu foi en l'existence ? Qui n'a jamais été épuisé - voire écoeuré - au point de douter de la valeur même de la vie ? Lily en est là. Une rupture, beaucoup de désillusions... mais ce n'est pas cette part de son histoire qui nous intéresse. Grâce à Mère-Grand et au Petit Poucet, Lily va découvrir un autre chemin. Loin d'un conte de fées, c'est une renaissance, aux antipodes des faux-semblants et des égoïsmes. Les Heureux Hasards vont la conduire jusqu'à la face cachée du monde tel qu'on ne le montre jamais. Peu d'auteurs savent surprendre avec chacune de leurs créations. Gilles Legardinier y parvient avec brio, aussi bien en littérature qu'au cinéma. Ses oeuvres allient un humour qui fait mouche à une profonde compréhension de la nature humaine. Cette nouvelle comédie célèbre à elle seule tout ce qui justifie l'attachement que lui témoignent des millions de lecteurs. Avec beaucoup de sensibilité et d'humour, Anne Brionne nous plonge dans l'intrigue palpitante et profondément humaine de Gilles Legardinier.