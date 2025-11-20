Inscription
#Beaux livres

Mer, montagne, macagne et cochonailles

Eric Ospital, Antoine de Rocca Serra

Entre mer et montagne, succombez aux saveurs et aux traditions ancestrales du Pays basque et de la Corse ! Le Basque Eric Ospital et les Corses Jean-Baptiste et Antoine de Rocca Serra nous font (re)découvrir avec générosité, fierté et gourmandise les terroirs et les traditions de chez eux à travers de magnifiques reportages et une soixantaine de recettes familiales qui mettent à l'honneur des produits d'exception : fromage, vin, cochon, veau, châtaigne, cerise... Régalez-vous d'un délicieux soufflé au brocciu et à la menthe, de haricots en sauce à la pancetta, de poitrine de cochon grillée à la châtaigne, d'axoa de veau, de seiches à l'ajaccienne, sans oublier les irrésistibles gâteau basque et fiadone corse...

Chez Solar

Auteur

Eric Ospital, Antoine de Rocca Serra

Editeur

Solar

Genre

Cuisine autres régions

Mer, montagne, macagne et cochonailles

Eric Ospital, Antoine de Rocca Serra

Paru le 27/11/2025

200 pages

Solar

35,00 €

9782263192012
