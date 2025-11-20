Mer, montagne, macagne et cochonailles

Entre mer et montagne, succombez aux saveurs et aux traditions ancestrales du Pays basque et de la Corse ! Le Basque Eric Ospital et les Corses Jean-Baptiste et Antoine de Rocca Serra nous font (re)découvrir avec générosité, fierté et gourmandise les terroirs et les traditions de chez eux à travers de magnifiques reportages et une soixantaine de recettes familiales qui mettent à l'honneur des produits d'exception : fromage, vin, cochon, veau, châtaigne, cerise... Régalez-vous d'un délicieux soufflé au brocciu et à la menthe, de haricots en sauce à la pancetta, de poitrine de cochon grillée à la châtaigne, d'axoa de veau, de seiches à l'ajaccienne, sans oublier les irrésistibles gâteau basque et fiadone corse...