La fois où j'ai suivi les flèches jaunes

Le nouveau roman d'Amélie Dubois, autrice québécoise star publiée pour la première fois en France. Rien ne va plus dans la vie de Mali. Entre sa relation amoureuse instable et un terrible syndrome de la page blanche, elle piétine. Une chose est certaine : Mali a besoin de changer d'air... Elle décide alors de s'envoler pour l'Espagne et se lance sur le Camino francés, l'itinéraire le plus emprunté des chemins de Compostelle. Ce pèlerinage haut en couleur pourrait bien donner un nouveau sens à sa vie. Il faut parfois se perdre pour trouver son chemin.