Les grandes tables de la côte d'Azur

La mythique Côte d'Azur est une région bénie des dieux, une miraculeuse rencontre entre la mer, le soleil et un terroir d'exception. Cet ouvrage se veut comme une promenade le long de son littoral, à la découverte de ses traditions gourmandes, de ses marchés superbes, mais aussi de ses tables vivantes, qu'elles soient familiales, contemporaines ou gastronomiques. Une invitation à découvrir et redécouvrir l'immense richesse de l'histoire de la Riviera, par l'équipe du magazine Fou de Cuisine.