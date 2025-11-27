Inscription
#Beaux livres

Les grandes tables de la côte d'Azur

De cuisine Fou, Claire Pichon, Léa Gil

ActuaLitté
La mythique Côte d'Azur est une région bénie des dieux, une miraculeuse rencontre entre la mer, le soleil et un terroir d'exception. Cet ouvrage se veut comme une promenade le long de son littoral, à la découverte de ses traditions gourmandes, de ses marchés superbes, mais aussi de ses tables vivantes, qu'elles soient familiales, contemporaines ou gastronomiques. Une invitation à découvrir et redécouvrir l'immense richesse de l'histoire de la Riviera, par l'équipe du magazine Fou de Cuisine.

Par De cuisine Fou, Claire Pichon, Léa Gil
Chez Solar

|

Auteur

De cuisine Fou, Claire Pichon, Léa Gil

Editeur

Solar

Genre

Cuisine autres régions

Les grandes tables de la côte d'Azur

De cuisine Fou, Claire Pichon

Paru le 20/11/2025

269 pages

Solar

44,90 €

ActuaLitté
9782263192647
© Notice établie par ORB
