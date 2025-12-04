Le tutoriel de l'EFT officiel

L'EFT (Emotional Freedom Techniques) est un puissant outil de transformation personnelle qui délivre des pensées et des émotions négatives, entre-autre grâce à des tapotements faits sur certaines zones du corps et du visage (Tapping). Il apporte un soulagement rapide et durable à de nombreux problèmes émotionnels et même physiques : culpabilité, stress, poids, colère, dépression... Cette méthode d'apaisement et de recentrage peut être utilisée à tout âge, et apporte des améliorations des performances professionnelles, sportives, artistiques, et scolaires. C'est pourquoi elle est souvent sollicitée par les professionnels de santé, les coachs et les thérapeutes. Pour un apprentissage ludique, chaque chapitre comprend des liens et des QR codes menant à des vidéos explicatives du fondateur, Gary Craig.