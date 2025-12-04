Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Le tutoriel de l'EFT officiel

Gary Craig, Diane Von der Weid

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
L'EFT (Emotional Freedom Techniques) est un puissant outil de transformation personnelle qui délivre des pensées et des émotions négatives, entre-autre grâce à des tapotements faits sur certaines zones du corps et du visage (Tapping). Il apporte un soulagement rapide et durable à de nombreux problèmes émotionnels et même physiques : culpabilité, stress, poids, colère, dépression... Cette méthode d'apaisement et de recentrage peut être utilisée à tout âge, et apporte des améliorations des performances professionnelles, sportives, artistiques, et scolaires. C'est pourquoi elle est souvent sollicitée par les professionnels de santé, les coachs et les thérapeutes. Pour un apprentissage ludique, chaque chapitre comprend des liens et des QR codes menant à des vidéos explicatives du fondateur, Gary Craig.

Par Gary Craig, Diane Von der Weid
Chez Le Souffle d'Or

|

Auteur

Gary Craig, Diane Von der Weid

Editeur

Le Souffle d'Or

Genre

Gestion des émotions

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le tutoriel de l'EFT officiel par Gary Craig, Diane Von der Weid

Commenter ce livre

 

Le tutoriel de l'EFT officiel

Gary Craig trad. Diane Von der Weid

Paru le 04/12/2025

216 pages

Le Souffle d'Or

15,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782840589211
9782840589211
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La rentrée littéraire que personne n'a vue : 28 romans qui bouleversent tout en silence Paris : la droite bloque une subvention à 40 librairies indépendantes, dont Violette and Co Artaud dans le désert algérien : ce que Zemmour ne comprendra jamais La fin d'une librairie engagée au coeur du Quartier latin
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.