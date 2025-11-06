Découvrez les pilotes les plus marquants de l'histoire de la moto de vitesse, des pionniers jusqu'aux champions modernes. Découvrez les pilotes les plus marquants de l'histoire de la moto de vitesse, des pionniers jusqu'aux champions modernes. Ils sont les figures emblématiques de la piste, des personnages mythiques des Grands Prix, en catégorie reine, en MotoGP, en 500 cm3, mais aussi dans les catégories inférieures en championnat du monde, en 350, 250, 125... voire en Superbike. Il est question de consécrations, de rivalités, de parcours hors norme, de progrès techniques, de records, de surprises, de complicité, de motos d'exceptions, de vie de team, de travail d'équipe, de trahisons, d'exploits, de drames... Au-delà de leur titre, de leur performance, de leur palmarès, de leur style, certains pilotes ont marqué la discipline grâce à leur charisme, leur sens du spectacle, leur passion, leur audace et leur talent sur la piste. Ce sont tous ces moments d'émotions que ce livre retranscrit. - 62 portraits des plus grands pilotes de Grands Prix Moto - Des anecdotes sur chaque pilote - Les palmarès - Plus de 350 photographies