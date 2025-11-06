Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Grands Prix Moto

Sébastien Soulié

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Découvrez les pilotes les plus marquants de l'histoire de la moto de vitesse, des pionniers jusqu'aux champions modernes. Découvrez les pilotes les plus marquants de l'histoire de la moto de vitesse, des pionniers jusqu'aux champions modernes. Ils sont les figures emblématiques de la piste, des personnages mythiques des Grands Prix, en catégorie reine, en MotoGP, en 500 cm3, mais aussi dans les catégories inférieures en championnat du monde, en 350, 250, 125... voire en Superbike. Il est question de consécrations, de rivalités, de parcours hors norme, de progrès techniques, de records, de surprises, de complicité, de motos d'exceptions, de vie de team, de travail d'équipe, de trahisons, d'exploits, de drames... Au-delà de leur titre, de leur performance, de leur palmarès, de leur style, certains pilotes ont marqué la discipline grâce à leur charisme, leur sens du spectacle, leur passion, leur audace et leur talent sur la piste. Ce sont tous ces moments d'émotions que ce livre retranscrit. - 62 portraits des plus grands pilotes de Grands Prix Moto - Des anecdotes sur chaque pilote - Les palmarès - Plus de 350 photographies

Par Sébastien Soulié
Chez Sophia éditions

|

Auteur

Sébastien Soulié

Editeur

Sophia éditions

Genre

Moto

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail
Retrouver tous les articles sur Grands Prix Moto par Sébastien Soulié

Commenter ce livre

 

Grands Prix Moto

Sébastien Soulié

Paru le 06/11/2025

176 pages

Sophia éditions

21,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782385141233
9782385141233
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” Les finalistes du Renaudot 2025, après ceux du Goncourt
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.