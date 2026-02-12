Inscription
#Polar

Les aubes noires

Nicolas-Raphaël Fouque

2003, Kaliningrad. Alexandre, enseignant-chercheur en mathématiques d'origine franco-ukrainienne, est enlevé par le FSB devant sa femme Tonya et sa fille Salomé. En 2023, Salomé, devenue une brillante mathématicienne, est contactée par son oncle Anatoli, membre influent du renseignement russe, qui lui propose d'intégrer un institut secret en Sibérie.

Chez Avallon

Auteur

Editeur

Genre

Thrillers

Les aubes noires

Paru le 12/02/2026

18,90 €

9791097804121
