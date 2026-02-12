Les aubes noires

2003, Kaliningrad. Alexandre, enseignant-chercheur en mathématiques d'origine franco-ukrainienne, est enlevé par le FSB devant sa femme Tonya et sa fille Salomé. En 2023, Salomé, devenue une brillante mathématicienne, est contactée par son oncle Anatoli, membre influent du renseignement russe, qui lui propose d'intégrer un institut secret en Sibérie.