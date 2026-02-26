L'ile de l'ogre

Sur une île de l'Atlantique, Chloé tente de tenir bon entre deux enfants, un compagnon instable et de nombreuses dettes. L'arrivée de Gilles, ancien militaire et cousin de Marco, la trouble. Sa fille Lucia hait cet homme mais trouve du réconfort en discutant avec Javier sur les réseaux sociaux. Quand des enfants disparaissent et q'un corps mutilé est retrouvé, tout vacille.